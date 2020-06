Weekly Shonen Jump: quattro nuove serie in arrivo, tornano due mangaka famosi

Per ogni cancellazione su Weekly Shonen Jump corrisponde una serializzazione uguale e contraria. La terza legge della dinamica non è proprio così, ma possiamo parafrasarla per riferirci alla rivista di manga più importante del Giappone. Con la conclusione di Ghost Inn e The Promised Neverland, c'è bisogno infatti di nuovi manga.

Alcuni leak di ieri avevano svelato che Weekly Shonen Jump sta preparando nuove serializzazioni. La conferma arriva quest'oggi con l'anteprima di WSJ numero 28 dove partirà la prima di quattro nuove serie.

Ayakashi Triangle di Kentaro Yabuki

Hakaishin Maguchan di Kei Kamiki

Shakunetsu no Niraikanai di Ryuhei Tamura

Boku to Roboko di Shuhei Miyazaki

Queste sono le quattro nuove serie con i nomi nipponici, in attesa delle traduzioni occidentali che arriveranno con la pubblicazione su MangaPlus. Saltano subito all'occhio i nomi di Kentaro Yabuki e Ryuhei Tamura. I due sono autori molto famosi che in passato hanno già pubblicato su Weekly Shonen Jump: Yabuki pubblicò Black Cat a inizio anni 2000 e poi To-Love Ru, mentre Ryuhei Tamura è famoso per Beelzebub.

Insieme a loro ci saranno l'esordiente Kei Kamiki e poi Shuhei Miyazaki, quest'ultimo famoso per il manga comico Oyakusoku no Neverland, parodia del più famoso The Promised Neverland. Nei tweet in basso potete osservare alcune delle anteprime di queste serie.

Quindi per il momento Weekly Shonen Jump ha deciso di non pubblicare ancora Burn the Witch, che è già programmato per l'estate: il manga di Kubo arriverà quindi nel prossimo giro di serializzazioni programmato per agosto e settembre.