Weekly Shonen Jump rettifica le uscite: era tutto nato da un errore

Come ormai sapranno i fan affezionati, ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover e tanti altri manga vanno in scena sulla rivista contenitore Weekly Shonen Jump. Quella della casa editrice Shueisha è la rivista di manga più famosa del Giappone e del mondo e riesce a sfornare tanti titoli di successo. Inoltre, la sua pubblicazione è settimanale.

Negli ultimi giorni aveva fatto scalpore il calendario su AdNavi, società che mostrava le prossime uscite di Weekly Shonen Jump. Secondo l'immagine prodotta dall'azienda, non ci sarebbero stati i numeri 51 e 52 della rivista, provocando un buco di due settimane. I fan correvano quindi il rischio di non vedere ONE PIECE e gli altri manga per ben due settimane consecutive. Come però vi avevamo segnalato, era di dovere prendere con le pinze questo calendario dato che poteva contenere un semplice errore.

E infatti è arrivato l'aggiornamento su AdNavi: Weekly Shonen Jump uscirà regolarmente e l'assenza dei due numeri di fine novembre era una semplice dimenticanza. Pertanto non ci saranno interruzioni impreviste, né per Coronavirus né per altri motivi.

Questo aiuterà anche Eiichiro Oda che, a meno di pause personali, vuole pubblicare ONE PIECE 1000 entro la fine dell'anno, anche se le possibilità di riuscirci sono ormai esigue.