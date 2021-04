Weekly Shonen Jump si rinnova ancora: iniziano due nuove serie

Chiuso un 2020 ricco di rivoluzioni per Weekly Shonen Jump, la rivista ammiraglia di casa Shueisha ha ormai messo piede nel 2021 portando già nuove serie.

Abbiamo visto il ritorno di autori famosi come Yusei Matsui e Kenta Shinohara nel primo giro di serializzazioni del 2021. Weekly Shonen Jump ha portato in dote ai lettori ben quattro nuove serie tra gennaio e febbraio di questo inizio anno, ma non si è di certo fermata qui. Infatti, come succede all'incirca ogni trimestre, la rivista sta preparando le future serializzazioni.

Ci saranno ben due nuove serie su Weekly Shonen Jump, trapelate dai primi leak della rivista che sarà pubblicata ufficialmente in Giappone il prossimo lunedì 5 aprile. I titoli saranno Ao no Hako e Ame no Furu, entrambi di autori poco noti al pubblico occidentale.

Ao no Hako, traducibile in Blue Box, è la serializzazione dell'omonimo oneshot che ha riscosso molti consensi su Weekly Shonen Jump nel 2020. L'autore è Koji Miura che, oltre il capitolo autoconclusivo di Ao no Hako, ha pubblicato in passato Parasol Alliance, Aozora Rubber e Sensei Suki Desu. Il manga sarà, se simile al capitolo pilota, incentrato sia sullo sport che sul romance.

Il secondo titolo a fare il suo debutto è Ame nu Furu, scritto da Takegushi Ippon e disegnato da Mitarashi Santa. Della sinossi del manga per ora si sa poco e nulla, così come dello sceneggiatore Ippon. Mitarashi Santa si è invece già dedicato ad alcuni capitoli autoconclusivi nel corso degli ultimi anni come Deiken no Yusha no Goei, Disaster Girl e Cinnamon Nanmon, tutti pubblicati sulle varie riviste cartacee e non di Shueisha.

A fare spazio per queste due serie è stata già annunciata la cancellazione di Phantom Seer, chiusasi a 30 capitoli, mentre nel prossimo numero si conoscerà quale sarà l'altro manga cancellato.