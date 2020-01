Weekly Shonen Jump rivela l'anteprima di Boruto capitolo 42, il fronte si espanderà?

Konoha è in grave crisi. L'Hokage Naruto attualmente è nelle mani dell'organizzazione Kara. Invece, Sasuke è riuscito a tornare a casa ma non in ottime condizioni di salute, essendo stato anch'egli ferito nello scontro con Jigen. Ora il destino del villaggio sembra essere nelle mani dei ragazzi protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations.

Boruto, Kawaki, Mitsuki e Sarada si sono avventatamente gettati nel portale creato dal Karma, ritrovandosi difronte a Boro. Il membro di Kara sta dando battaglia grazie alle sue tecniche misteriose, ma i ragazzini sono riusciti, per ora, ad arginare le sue offensive.

Boro però ha deciso di cambiare approccio e, sul finale di Boruto: Naruto Next Generations capitolo 41, ha iniziato a lanciarsi verso il contenitore in cui è stato sigillato Naruto. Lo scopo del gesto è attualmente ignoto, ma Weekly Shonen Jump ha pubblicato un'anteprima per il capitolo 42 che potrebbe dare risvolti più ampi.

Spiralling Sphere ha condiviso la preview dei manga che arriveranno su V-Jump il 21 gennaio e tra questi non può mancare Boruto: Naruto Next Generations, uno dei titoli più di spessore. La traduzione della didascalia affiancata al manga è: "Contro Kara, quale sarà il destino di Konoha?!" facendo presupporre che il capitolo in arrivo tra qualche settimana sarà fondamentale per il futuro del villaggio.

Naruto potrebbe perire in questa battaglia? Boruto: Naruto Next Generations vedrà probabilmente la fine di uno scontro che scatenerà gli eventi che porteranno alla distruzione di Konoha.