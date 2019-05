Weekly Shonen Jump: sulla rivista iniziano altre tre serie

Ad ogni stagione la rivista più popolare del Giappone Weekly Shonen Jump cambia diversi manga dal suo parco titoli, cancellandone alcuni per fare spazio ad altri. Nel nuovo giro di serializzazioni attuale tutta l'attenzione è stata tesa verso Samurai 8: La storia di Hachimaru, ma ci sono ben altre tre serie che scalpitano per fare la loro comparsa.

La rivista Weekly Shonen Jump ha già cancellato due serie, ne0;lation ed Hell Warden Higuma. In attesa di sapere quali sono le altre due serie che saranno eliminate dalla rivista, possiamo dare uno sguardo più approfondito alle altre tre nuove serie che faranno il loro debutto prossimamente. Grazie al tweet di Spy che potete vedere in calce, abbiamo finalmente un'immagine nitida dei nuovi protagonisti che prenderanno parte alle storie di Weekly Shonen Jump.

La prossima serie ad iniziare sarà Futari no Taisei di Kentarô Fukuda, che arriverà lunedì 20 maggio sul numero 25 di Shonen Jump. I due protagonisti sono due ragazzi che inizieranno a giocare a Go, un gioco da tavolo giapponese ritenuto tra i più difficili al mondo. Sarebbe il ritorno del gioco sulle pagine di un manga dopo il popolare Hikaru no Go.

La terza serie di questo giro è un manga sul rugby, Beast Children di Kento Terasaka, che arriverà il 27 maggio nel numero 26. I due protagonisti sono estremamente diversi tra loro, uno biondo e basso, l'altro castano e alto, e sembrano addirittura giocare in due squadre diverse.

Infine, l'ultima serie sarà un nuovo manga d'azione chiamata Tokyo Shinobi Squad, scritta da Yuki Tanaka e disegnata da Kento Matsuura, e possiamo vedere il protagonista biondo con una katana sulle spalle mentre concentra una sorta di energia verdina tra le mani. Il manga del duo debutterà il 3 giugno nel numero 27 di Weekly Shonen Jump.

Quale di questi nuovi tre titoli vi intriga di più? E riusciranno a reggere il passo con Samurai 8: La storia di Hachimaru e gli altri titoli di Weekly Shonen Jump o saranno destinati a una cancellazione anticipata?