Weekly Shonen Jump, sempre meno riviste cartacee in circolazione: trend negativo?

La cultura manga è in costante evoluzione e continua ad adattarsi alle esigenze dei lettori. Tuttavia, a non godere della diffusione della cultura giapponese è sicuramente il mondo dell'editoria che sul fronte cartaceo continua la sua parabola discendente. Sorte che ovviamente sta colpendo anche Weekly Shonen Jump.

Ma non è soltanto Weekly Shonen Jump ad essere colpita da questo inesorabile calo in termini di copie in circolazione dal momento che persino Weekly Shonen Sunday e Weekly Shonen Magazine, due delle riviste di punta a tema manga al fianco del pilastro di Shueisha, stanno affrontando la medesima situazione.

La Japan Magazine Publishers Association ha pubblicato lo scorso 13 novembre gli ultimi dati di vendite delle riviste cartacee per segnalare un calo costante dei magazine di punta. WSJ, fino al mese di luglio, aveva una media a settimana di 1.422.766 copie in circolazione, tuttavia negli ultimi mesi questa è calata fino a 1.371.818, un minimo raggiunto solo nel 1970 e inferiore di oltre un milione e mezzo rispetto all'anno precedente.

Stessa sorte, come anticipavamo, anche per WSM che scende a 530 mila copie, rispetto alle 610 mila copie del 2020, e per WSS che è scesa addirittura sotto le 200 mila copie per la prima volta nella sua storia. Certo, nel caso di Jump i numeri destano minore preoccupazione in quanto Shueisha sta investendo molte risorse su Manga Plus, ma allo stesso tempo il formato digitale sta gradualmente crescendo per quanto riguarda tutte le riviste shonen principali. E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.