Weekly Shonen Jump si scusa con i fan per la lunga pausa di ONE PIECE con una lettera

Tutti i lettori di ONE PIECE si aspettavano il prossimo capitolo del manga per questa settimana, con l'uscita programmata per domenica. ONE PIECE 992 doveva uscire il 4 ottobre su MangaPlus, come inizialmente comunicato. Tuttavia nelle scorse ore si è vociferato di una possibile pausa piuttosto lunga per gli standard del manga di Eiichiro Oda.

A causa di una malattia improvvisa, ONE PIECE sarà in stop per due settimane, con il ritorno previsto per il 16 ottobre. Su Weekly Shonen Jump #44, che avrebbe dovuto portare il capitolo 992 ai lettori, è stata invece inserita una pagina di scuse con una lettera della redazione della rivista.

"Ai lettori: grazie per aver continuato a leggere ONE PIECE. A causa di una malattia improvvisa del mangaka, ONE PIECE questa settimana sarà in pausa. Ci scusiamo davvero con i lettori che attendevano impazientemente l'uscita. Nell'anteprima era segnalata l'uscita di ONE PIECE per questa settimana ma non c'è stato abbastanza tempo per cambiare e di questo ci scusiamo profondamente.

Pianifichiamo di pubblicare ONE PIECE con pagine a colori nel #46 di Weekly Shonen Jump previsto per il 17 ottobre. Vi preghiamo di continuare a supportare ONE PIECE."

Weekly Shonen Jump rimarca quindi le parole e i rumor dei giorni scorsi, confermando le due settimane di pausa. ONE PIECE tornerà quindi il 16 ottobre su MangaPlus.