Weekly Shonen Jump: quali sono le serie della rivista più in tendenza su Twitter?

Quando si parla di manga, non si può non pensare anche a Weekly Shonen Jump, una delle più famose di sempre. Da ormai quarant'anni, ovvero all'incirca dal momento in cui esordì Dragon Ball di Akira Toriyama, la rivista è sulla cresta dell'onda e ha conquistato un primo posto nelle vendite dal quale non è più smosso, tranne una breve parentesi.

E questo ovviamente lo si deve anche alla pubblicazione di serie a ripetizione, alla ricerca del grande successo, cancellando serie infruttuose anche dopo pochissimi capitoli. Weekly Shonen Jump ha 55 anni ma non si ferma e continua a essere sulla cresta dell'onda, conquistando anche gli attuali metodi di comunicazione, i social media. Infatti la rivista propone sempre tante serie tra le menzioni di Twitter, e una classifica stilata nelle ultime settimane fa capire orientativamente quanto siano presenti certe serie in rete e quanto sia grande la fanbase.

La classifica stilata in basso parte da Jujutsu Kaisen con le sue 3114 menzioni, seguito da My Hero Academia in seconda posizione con 2046 menzioni, c'è poi Undead Unluck con 558 menzioni a chiudere il podio. Il resto della classifica vede in ordine la nuova Nue's Exorcist, Blue Box, la fresca MamaYuyu seguito dai suoi due compagni di avventura Kagurabachi e Two on Ice, poi Cipher Academy, Sakamoto Days e a chiudere c'è Martial Master Asumi. Da notare l'assenza di ONE PIECE dato che il manga non era stato pubblicato in quella settimana.

Vi aspettavate la vittoria di Jujutsu Kaisen su My Hero Academia nella presenza su Twitter?