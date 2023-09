Weekly Shonen Jump: primo sguardo alle nuove serie in arrivo sulla rivista

Nell’ambito dei manga, in particolare riguardo la categoria shonen, nessuna rivista può avvicinarsi alla popolarità raggiunta da Weekly Shonen Jump la punta di diamante della casa editrice Shueisha. Tale successo è dovuto alla serie narrate sulle sue pagine, molte delle quali sono sempre riuscite a raggiungere vendite e risultati straordinari.

Va però considerato il cambiamento che negli ultimi anni sembra aver colpito il settore del fumetto giapponese: la produzione di serie sempre più brevi rispetto al passato. Tornando indietro di alcuni anni, e prendendo in esame l’epoca delle Big Three di Shonen Jump, Naruto, Bleach e l’attualmente ancora in corso ONE PIECE, è chiaro come i mangaka del passato che pubblicavano sulla rivista, tendevano a lavorare per molti più capitoli.

Se da un lato la popolarità della serie cresceva dall’altro finché una serie così seguita come una delle Big Three non si avvicinava al finale i responsabili della rivista non dovevano preoccuparsi di come riempire la loro assenza.Negli ultimi anni tale problema si è presentato più volte, e ora, dopo la conclusione di Mashle, l’avvicinarsi della fine di My Hero Academia, e il passaggio di Black Clover a Jump GIGA, Weekly Shonen Jump deve assolutamente puntare su nuovi contenuti.

E lo farà molto presto. Come potete infatti vedere nel post riportato in fondo alla pagina, a partire dal numero 41 fino al numero 43 della rivista saranno introdotte tre nuove serie. La prima è Mama Yuuyuu di Yoshihiko Hayashi, storia fantasy incentrata sulla simbiosi di un re dei demoni nel corpo dell’eroe protagonista, presentata con una tavola a colori. Seguirà la settimana successiva Kagura Bachi di Takeru Hokazono, che narra invece la storia di padre e figlio, due abili spadaccini che dovranno inseguire il loro destino e scoprirlo tramite una spada.

Infine, in Weekly Shonen Jump #43 debutterà Two on Ice di Elk Itsumo, in cui un ragazzo farà la conoscenza di una misteriosa ragazza sulla pista di pattinaggio. In calce potete trovare la pagina speciale della rivista per celebrare l’arrivo di queste tre serie nei prossimi numeri. Cosa ne pensate di queste novità presto in arrivo su Shonen Jump, e molto probabilmente anche su MangaPlus? Ditecelo nei commenti.

Per finire, ecco la situazione sulla longevità e brevità dei manga di Shonen Jump.