Weekly Shonen Jump: stop alla pirateria con i nuovi lavori degli autori shonen

Tra le riviste di manga più afflitte dalla pirateria c'è Weekly Shonen Jump. Il magazine di casa Shueisha ha ospitato per anni opere importanti come ONE PIECE, Naruto e Bleach, mentre ora pubblica My Hero Academia, Black Clover e tanti altri di successo sia nazionale che internazionale. Per questo è sempre stata al centro di diffusioni illecite.

Di campagne contro la pirateria in Giappone ne sono state fatte così come di leggi come l'ultima contro la pirateria dei manga e di altri prodotti. Adesso Weekly Shonen Jump lancia un nuovo tentativo per sensibilizzare i lettori giapponesi e d'oltreoceano e lo fa coinvolgendo alcuni mangaka che hanno scritto negli ultimi anni o attualmente per Shueisha.

La campagna "Stop! Kaizokuban" contro la pirateria dei manga vedrà coinvolti Akira Akatsuki (Medaka Box), Tsurun Hatomune (Mitama Security), Shu Fukuda (Dorokei) e Mihona Fujii (Gals!) che disegneranno dei mini capitoli di poche pagine.

Il primo a lanciarsi in questa pubblicazione è Akira Akatsuki che ha preparato il fumetto di quattro pagine che vedete in calce. Basandosi sui classici canoni dello shonen d'azione, il protagonista chiede ai lettori che deridono i mangaka di non piratare perché è un reato. Nel prossimo periodo arriveranno anche i contenuti disegnati dagli altri autori.

Intanto Weekly Shonen Jump si prepara a pubblicare quattro nuove serie.