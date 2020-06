Weekly Shonen Jump: ecco le storie preferite con un sondaggio, il primo posto vi stupirà

Weekly Shonen Jump è la rivista più famosa del Giappone e probabilmente anche del mondo, considerato che i manga qui pubblicati hanno fatto la storia. Dragon Ball e ONE PIECE, Naruto e Demon Slayer, tutti hanno riscosso una popolarità eccezionale in casa e oltreoceano. Quale sarà il manga preferito dai fan pubblicato sulla rivista di casa Shueisha?

Un sondaggio tenutosi di recente sul sito di Nlab ITMedia ha dato la risposta. Valutando tutte le opere pubblicate su Weekly Shonen Jump dal 1968, anno della fondazione, in poi è stata ottenuta una top 20. Vediamo chi è la serie preferita dai giapponesi della rivista:

Slam Dunk (2446 voti) Dragon Ball (2234 voti) ONE PIECE (1921 voti) Altro* (1802 voti) Gintama (1600 voti) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (1563 voti) Hunter x Hunter (952 voti) Le Bizzarre Avventure di Jojo (932 voti) Naruto (841 voti) City Hunter (808 voti) Yu degli Spettri (760 voti) Ken il Guerriero (519 voti) Kenshin Samurai Vagabondo (431 voti) Bleach (412 voti) Kochikame (404 voti) Kinnikuman (402 voti) Dragon Quest: Dai la Grande Avventura (308 voti) Captain Tsubasa (251 voti) Cobra (211 voti) Il Principe del Tennis (210 voti) Rokudenashi Blues (178 voti)

Come potete vedere, al primo posto è arrivato Slam Dunk, il manga sul basket di Takehiko Inoue che da poco ha goduto del nuovo artbook Plus/Slam Dunk Illustrations 2. A seguire ci sono gli immancabili Dragon Ball e ONE PIECE, mentre al quarto posto si trova un "altri". Non si conoscono i criteri effettivi per questa posizione che dovrebbe includere la somma dei voti di tutti i manga non apparsi in elenco.

Per questo, escludendo questo fattore, troviamo il recente fenomeno Demon Slayer in quinta posizione. Scorrendo la classifica si possono trovare tanti nomi noti, sia del passato recente che di quello più remoto, come Naruto, Bleach e Ken il Guerriero. Qual è la vostra opera preferita della rivista? In questo periodo Weekly Shonen Jump sta lanciando nuove serie.