Weekly Shonen Jump: ecco quali sono le 'super mega hit' della rivista

Weekly Shonen Jump è una rivista che punta sempre a rinnovarsi con un metodo inviso a molti per la sua brutalità, dato che spesso anche dopo soli 14 capitoli una serie è costretta a chiudersi. Ma questo metodo ha spinto tanti autori della rivista a dare il massimo fin da subito e da ciò sono nate hit come Dragon Ball, Naruto, ONE PIECE e Slam Dunk.

Inevitabilmente tra queste serie famose molte sono tra le preferite dei lettori di Weekly Shonen Jump. Ma quali sono quelle che la rivista reputa un vero e straripante successo commerciale? Come sapete, nella storia di Jump sono state pubblicate centinaia di storie dalla popolarità discreta o ottima, ma alcune di queste hanno raggiunto davvero un livello di vendite esageratamente alto.

Durante una trasmissione in cui ci si chiedeva da quale casa editrice sarebbe nato il prossimo successo, i titoli associati a Weekly Shonen Jump come "mega hit" sono stati ben sei: Kochikame, Naruto, ONE PIECE, Slam Dunk, Dragon Ball e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Se per i primi cinque non c'erano dubbi, dato che sono presenti da tantissimi anni in cima alle classifiche di Shueisha, il sesto è una nuova aggiunta in particolare con i risultati commerciali degli scorsi mesi.

Mentre le altre serie hanno superato i 100 milioni di copie vendute da anni, per Demon Slayer questa cifra - almeno ufficialmente - non è stata ancora superata. Tuttavia gli ultimi dati di giugno parlano di 80 milioni di copie per Demon Slayer, ma al ritmo di crescita vertiginosa del manga perdurato fino ad ora non è impensabile che entro fine anno, sfruttando anche l'ondata del film, possa superare il fatidico traguardo.

Almeno Weekly Shonen Jump sembra averlo dato ormai per scontato, grazie anche ai volumi 22 e 23 che ancora devono essere pubblicati. Pensate che ci saranno altre serie che riusciranno a essere paragonate a queste sei?