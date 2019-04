Weekly Shonen Jump: svelata la cover del prossimo numero!

Weekly Shōnen Jump è la più popolare rivista di manga giapponese, curata da Shūeisha, la grande casa editrice che ieri, lunedì 22 aprile, ha pubblicato i dati di vendita delle sue riviste. Nella giornata odierna, martedì 23 aprile, è stata invece divulgata l'immagine di copertina del prossimo numero.

La cover raffigura i principali protagonisti delle varie serie in un abbigliamento peculiare, avente come tema il fantasy medievaleggiante. Ciò è intuibile soprattutto osservando le armature di Deku (My Hero Academia), Rufy (ONE PIECE) e Asta (Black Cover). Ma fantasy è sinonimo anche di magia, così ecco comparire Emma (The Promised Neverland) ed altre ragazze nel ruolo di sacerdotesse, oltre a Senku (Dr. Stone) in versione arcanista. Nel mentre Tanjiro (Demon Slayer) veste una tradizionale armatura da samurai. Shoyo Hinata (Haikyū!!) è invece ritratto in come un esploratore.



Shōnen Jump, l'abbreviazione utilizzata più di frequente per delineare la rivista, propone ai suoi lettori il genere shōnen, rivolto principalmente ai ragazzi. Sulla rivista sono da sempre giunti molti manga di fama mondiale (basti pensare a Ken il guerriero, I Cavalieri dello zodiaco e Dragon Ball) e di seguito riporteremo quelli odierni:



One Piece : di Eiichirō Oda, pubblicato dall'agosto del 1997;

: di Eiichirō Oda, pubblicato dall'agosto del 1997; Hunter × Hunter : di Yoshihiro Togashi, pubblicato dal marzo del 1998;

: di Yoshihiro Togashi, pubblicato dal marzo del 1998; Haikyū!! L'asso del volley : di Haruichi Furudate, pubblicato dal febbraio del 2012;

: di Haruichi Furudate, pubblicato dal febbraio del 2012; Food Wars! Shokugeki no Soma : di Yūto Tsukuda e Shun Saeki, pubblicato dal novembre del 2012;

: di Yūto Tsukuda e Shun Saeki, pubblicato dal novembre del 2012; Hinomaru Zumou : di Kawada, pubblicato dal maggio del 2014;

: di Kawada, pubblicato dal maggio del 2014; My Hero Academia : di Kōhei Horikoshi, pubblicato dal luglio del 2014;

: di Kōhei Horikoshi, pubblicato dal luglio del 2014; Black Clover : di Yūki Tabata, pubblicato dal febbraio del 2015;

: di Yūki Tabata, pubblicato dal febbraio del 2015; Ghost Inn - La locanda di Yuna : di Tadahiro Miura, pubblicato dal febbraio del 2016;

: di Tadahiro Miura, pubblicato dal febbraio del 2016; Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer : di Koyoharu Gotōge, pubblicato dal febbraio del 2016;

: di Koyoharu Gotōge, pubblicato dal febbraio del 2016; Boruto: Naruto Next Generations : di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, pubblicato dal maggio del 2016;

: di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, pubblicato dal maggio del 2016; The Promised Neverland : di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, pubblicato dall'agosto del 2016;

: di Posuka Demizu e Kaiu Shirai, pubblicato dall'agosto del 2016; Bokutachi wa benkyō ga dekinai : di Taishi Tsutsui, pubblicato dal febbraio del 2017;

: di Taishi Tsutsui, pubblicato dal febbraio del 2017; Dr. Stone : di Riichiro Inagaki e Boichi, pubblicato dal marzo del 2017;

: di Riichiro Inagaki e Boichi, pubblicato dal marzo del 2017; Act-Age : di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki, pubblicato dal gennaio del 2018;

: di Tatsuya Matsuki e Shiro Usazaki, pubblicato dal gennaio del 2018; Jujutsu kaisen : di Gege Akutami, pubblicato dal marzo del 2018;

: di Gege Akutami, pubblicato dal marzo del 2018; Jimoto ga Japan : di Seiji Hayashi, pubblicato dal settembre del 2018;

: di Seiji Hayashi, pubblicato dal settembre del 2018; Shishunki Renaissance! David-kun : di Yuushin Kuroki, pubblicato dal settembre del 2018;

: di Yuushin Kuroki, pubblicato dal settembre del 2018; Chainsaw Man : di Tatsuki Fujimoto, pubblicato dal dicembre del 2018;

: di Tatsuki Fujimoto, pubblicato dal dicembre del 2018; Ne0;lation : di Tomohide Hirao e Mizuki Yoda, pubblicato dal dicembre del 2018;

: di Tomohide Hirao e Mizuki Yoda, pubblicato dal dicembre del 2018; Hell Warden Higuma : di Natsuki Hokami, pubblicato dal dicembre del 2018;

: di Natsuki Hokami, pubblicato dal dicembre del 2018; Saigo no Saiyūki : di Daijiro Nonoue, pubblicato dal marzo del 2019;

: di Daijiro Nonoue, pubblicato dal marzo del 2019; Kamio Yui wa Kimi wo Yui: di Hiroshi Shiibashi, pubblicato dal marzo del 2019.

Ricordiamo al lettore che Samurai 8 farà presto il suo esordio su Weekly Shōnen Jump . La nuova opera di Masashi Kishimoto è infatti alle porte.E voi, cosa ne pensate di questa copertina? Fatecelo sapere nei commenti!