Weekly Shonen Jump fa tornare le sue sexy eroine: in arrivo un poster speciale

La rivista Weekly Shonen Jump nel corso degli anni ha più volte presentato i propri protagonisti in vesti diverse dal solito. Nel corso degli anni abbiamo visto ad esempio gli eroi disegnati dalla mano di Kohei Horikoshi, ma molto spesso è capitato che autori particolarmente capaci realizzassero dei poster delle eroine in versione sexy.

Nel corso degli anni abbiamo visto questo ruolo coperto da Mizuki Kawashita e Shun Saeki, ma c'è anche un altro autore storico di Shueisha che ha adempiuto e che adempierà nuovamente a questo ruolo. Kentaro Yabuki tornato da poco con Ayakashi Triangle ha infatti ricevuto l'incarico di presentare, nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, un poster con tutte le eroine in costume da bagno.

La rivista ha già condiviso una piccola anteprima in bianco e nero e a bassissima qualità che ci permette già di vedere la composizione e i personaggi presenti. Ovviamente l'obiettivo è di raggruppare tutte le attuali eroine di Weekly Shonen Jump, da quelle delle serie più vecchie alle più giovani. E così si vede già la presenza di Nami in primissimo piano. La coprotagonista di ONE PIECE è circondata poi dalle altre stelle di Weekly Shonen Jump, provenienti da My Hero Academia, Black Clover, Dr. Stone, Act-Age, Jujutsu Kaisen passando poi alle più giovani e meno conosciute iniziate di recente.

Pensate che la realizzazione di Kentaro Yabuki sarà apprezzata come quella presentata da Taishi Tsutsui qualche mese fa?