Weekly Shonen Jump: torneranno gli autori di Bleach, Toriko o Hunter x Hunter a ottobre?

Un mangaka famosissimo tornerà su Weekly Shonen Jump. Questa è stata al frase della redazione alcuni mesi fa, dopo la serializzazione di Samurai 8: La storia di Hachimaru, scritta da Masashi Kishimoto e disegnata da Akira Okubo. La rivista di manga più famosa al mondo non si ferma e vuole riportare tra le sue fila un ottimo mangaka. Ma chi sarà?

Di nomi importanti, la casa editrice Shueisha ne ha tanti che, negli anni, hanno sfornato tanti capolavori ancora ricordati. Pensiamo a Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, attualmente impegnati con Platinum End sulla rivista Jump SQ, oppure a Yusuke Murata, ai disegni di One-Punch Man per Tonari no Young Jump. Ma ce ne sono cinque più di tutti che potrebbero fare il loro ritorno a brevissimo, nel mese di ottobre indicato da Weekly Shonen Jump.

Si parte naturalmente da Tite Kubo, mangaka noto a tutti per aver pubblicato Bleach per ben quindici anni e che, anche dopo la fine del manga, ah continuato a dedicarsi al suo mondo grazie ad alcune light novel e al capitolo autoconclusivo Burn the Witch. L'autore al momento è impegnato con alcuni lavori per Sakura Wars, ma un mangaka del suo calibro riuscirà sicuramente a gestire entrambi gli impegni, senza contare che potrebbe tornare esclusivamente per occuparsi di sceneggiatura o disegni.

Un altro mangaka assente dai radar da qualche anno ma che ha serializzato ben due successi su Weekly Shonen Jump è Mitsutoshi Shimabukuro. Autore di Sekimatsu! Leader-den Takeshi, in Italia è principalmente noto per Toriko, altra serie best seller di Jump proseguita dal 2008 al 2016. Il mangaka potrebbe anche tornare alla sua natura più umoristica, considerato che al momento sulla rivista mancano manga molto comici.

In fattore di comicità, non lo batte nessuno. È Shuuichi Asou, autore di PSI Kusuo Saiki che ha fatto ridere tanti giapponesi e non dal 2012 al 2017. Recentemente, Asou ha pubblicato due oneshot sulla stessa storia, Mondai no Ooi Ryouten, sia su Weekly Shonen Jump che su Jump SQ. Il mangaka potrebbe aver sondato il terreno e aver ottenuto risultati positivi.

Anche Yusei Matsui ha pubblicato un capitolo autoconclusivo. Proprio la scorsa settimana, infatti, è arrivato F-Ken, storia dell'autore di Assassination Classroom, e potrebbe essere il preludio di una nuova serializzazione che prenderebbe luogo da qui a due mesi. Essendo pubblicata a così breve distanza, la storia farebbe solo da preludio a un'eventuale manga sul kendo in salsa romantica.

Infine, c'è Kenta Shinohara. Altro autore di matrice comica, l'ex mangaka di Sket Dance ed ex allievo di Sorachi su Gintama, ha da poco pubblicato Astra Lost in Space, serie che ha ricevuto diversi premi e ha un anime in corso. Che sia lui il prossimo mangaka famoso a tornare all'ovile su Weekly Shonen Jump?

Più lontano dai radar, c'è anche Tadatoshi Fujimaki, che però l'anno scorso si è visto costretto a concludere Robot x Laserbeam per scarsa popolarità. Ma tutti i discorsi saranno inutili se, in realtà, la sorpresa che Weekly Shonen Jump ha previsto è il ritorno di Yoshihiro Togashi con Hunter x Hunter, magari con più dei dieci capitoli soliti. E voi che mangaka vorreste tornasse sulla rivista?