Weekly Shonen Jump: valanga di nuove serie, arriva l'atteso Burn the Witch?

Il 2020 Weekly Shonen Jump si sta rivelando un'annata decisamente particolare. L'esplosivo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è concluso nonostante l'enorme popolarità, confermando che la redazione non fa più allungare le opere in modo insensato. A breve potrebbe concludersi anche The Promised Neverland, altro manga molto popolare degli ultimi anni.

Ciò lascerebbe un enorme vuoto in Weekly Shonen Jump che è alla ricerca spasmodica di nuove serie. Molte di queste potrebbero arrivare già da giugno come rivelato da una pagina di anteprima di Saikyo Jump. La rivista minore di casa Shueisha ha infatti dedicato una pagina pubblicitaria alla sorella maggiore, rivelando che dal mese di giugno ci saranno tante nuove serie in arrivo.

Insieme all'annuncio del possibile ultimo capitolo di The Promised Neverland sappiamo quindi che Weekly Shonen Jump attuerà un importante rinnovo durante l'estate. Uno dei titoli più papabili in arrivo è Burn the Witch, serie scritta e disegnata da Tite Kubo che durerà poco. Ma questa sarà sicuramente affiancata da almeno 3 o 4 nuovi manga che avranno lo scopo di reggere la rivista nei prossimi anni.

Per ora non ci sono state informazioni su quali sono i nomi dei manga in arrivo né sui mangaka che se ne occuperanno, ma di certo questo 2020 di Weekly Shonen Jump si conferma decisamente particolare.