Weekly Shonen Jump vuole conoscere i siti pirata: il sondaggio su Manga Plus

La lotta alla pirateria è fenomeno che il Giappone sta fronteggiando da anni per limitare i danni editoriali. Shueisha, uno dei colossi del settore manga, ha infatti aperto il servizio Manga Plus qualche anno fa per promuovere la diffusione dei migliori capitoli, anche quelli di stampo settimanale, in maniera del tutto legale.

In questo modo, infatti, è diventato possibile leggere anche dall'Italia alcuni dei titoli più popolari del panorama fumettistico giapponese quali ONE PIECE, Dragon Ball Super e tanti altri ancora. Purtroppo, attualmente, i manga disponibili nel servizio non sono ancora reperibili in lingua italiana, ma Shueisha sta lavorando per ampliare il servizio ad una platea di pubblico sempre maggiore.

Ad ogni modo, nelle scorse ore su Manga Plus è apparso un sondaggio sulla pirateria, con tanto di apposita sezione in cui viene chiesto di elencare i siti nei quali si possono leggere manga in maniera non propriamente legale. Un paio di utenti hanno criticato questa pratica da parte di Shueisha di rintracciare tanto subdolamente i siti pirata, tuttavia il sondaggio non si limita a questo ma anche ad indagare i motivi per il quale i lettori si recano su questi portali.

