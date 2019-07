Weekly Shonen Jump: Yusuke Murata di One-Punch Man tornerà sulla famosa rivista

Il manga di One-Punch Man sta continuando a riscuotere successo tra il pubblico giapponese, e la seconda stagione animata certifica questa grossa popolarità del brand lanciato anni fa dal mangaka ONE. Sembra che l'autore della versione ridisegnata del manga Yusuke Murata tornerà su Weekly Shonen Jump temporaneamente con un capitolo speciale.

Il numero 34 di Weekly Shonen Jump non è ancora uscito nelle edicole e fumetterie giapponesi, ma alcuni primi leak ci hanno consentito di dare uno sguardo a ciò che sarà contenuto nella rivista della prossima settimana. In particolare, tra le anticipazioni del numero 35 è stato rivelato che Yusuke Murata farà il suo ritorno sulla rivista che lo vide protagonista con Eyeshield 21.

Purtroppo per i fan dell'autore, però, questi non tornerà con una serie vera e propria, ma pubblicando un capitolo autoconclusivo intitolato Kagaku to Mahou no Kakutouka-tachi. Questa storia sarà, così come l'illustratore sta facendo per One-Punch Man, completamente ridisegnata e basata sull'omonima storia che fu scritta e disegnata nel 2016 da Inu Kurosuke, un mangaka esordiente che pubblicò la storia su Rookie Shonen Jump. A distanza di anni, Murata e Weekly Shonen Jump hanno deciso di riprendere questa storia, probabilmente supervisionata anche dall'autore originale, e portarla sulle pagine della famosa rivista nipponica.

L'appuntamento è datato per lunedì 29 luglio, data in cui uscirà ufficialmente il numero 35 di Weekly Shonen Jump e che vedrà finalmente reincrociarsi le strade della rivista e dell'autore. Murata riuscirà a trasformare in oro puro anche questa nuova storia, così come ha fatto con One-Punch Man?