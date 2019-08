Weekly Shonen Magazine: i lettori decideranno quale di questi one shot diventerà una serie

Kodansha sembrerebbe nuotare in acque non troppo tranquille, vista anche la recente separazione con Daisuke Moriyama. La casa editrice tuttavia, ha lanciato una bellissima iniziativa per festeggiare i 60 anni del suo settimanale Weekly Shonen Magazine: i lettori potranno infatti scegliere quale, tra tre nuovi manga one shot, diventerà una serie.

La prima delle tre opere, pubblicata nel trentottesimo settimanale di questo 2019, è Tokyo Hell Heavens, manga one shot del grande Miki Yoshikawa (Yamada-kun e le 7 streghe). I prossimi due fumetti saranno pubblicati rispettivamente l'11 settembre nel quarantunesimo volume e il 25 settembre nel quarantatreesimo. Anche questi saranno scritti da Yoshikawa.

La partnership tra il mangaka e la casa editrice ha preso forma subito dopo il successo di Yamada-kun e le 7 streghe, il famoso manga serializzato dal febbraio 2012 al febbraio 2017. Nel 2015, il successo riscosso dai fumetti portò addirittura alla realizzazione di una serie anime omonima, composta da 12 episodi e trasmessa da Crunchyroll.

Kodansha non è nuova a questo tipo di iniziative, la casa editrice infatti ha recentemente collaborato con la concorrente Shueisha per dare vita ad uno dei più grandi fumetti commemorativi mai visto nella storia delle pubblicazioni giapponesi.

