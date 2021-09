Welcome to Demon School, Iruma-kun è stato rinnovato: la Stagione 3 dell'anime è ufficiale

Welcome to Demon School, Iruma-kun, la commedia fantasy di Bandai Namco Pictures tratta dal manga di Osamu Nishi, è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione. L'annuncio è avvenuto subito dopo la trasmissione del season finale della seconda stagione dell'anime, ora disponibile su Crunchyroll Italia insieme ai restanti episodi.

Welcome to Demon School, Iruma-kun è un manga scritto e disegnato da Osamu Nishii, serializzato su Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da marzo 2017 e attualmente in corso. Bandai Namco Pictures ha prodotto due stagioni dell'anime composte rispettivamente da 23 e 21 episodi, entrambe disponibili gratuitamente su Crunchyroll. L'anime ha adattato gli eventi raccontati in 10 dei 23 Volumi pubblicati finora.

Il manga di Welcome to Demon School, Iruma-kun è abbastanza famoso in Giappone, dove vanta ben 7 milioni di copie in circolazione. La serie anime ha riscosso più successo in oriente che in occidente, ma i numeri sono stati positivi e Bandai ha deciso di annunciare la produzione di una terza stagione, presumibilmente in uscita nel 2022.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui non aveste ancora deciso se iniziarlo o meno, invece, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Welcome to Demon School, Iruma-kun.