Welcome to Demon School, Iruma-kun: la serie ottiene ben due nuovi spin-off

I nuovi spin-off di Welcome to Demon School, Iruma-kun stanno per arrivare prima del previsto, con un grande debutto in segno di questa serie. Inoltre l'opera, ispirata dalla collana di manga dell'autore Osamu Nishi, al momento ha ricevuto tre stagioni.

L'annuncio della terza stagione di Welcome to Demon School Iruma-kun è arrivato a settembre del 2021 ed è arrivata l'anno dopo sul piccolo schermo. Dopo il grande successo della serie originali, sono stati programmati ben due nuove stagioni spin-off.

La prima serie è intitolata Mairimashita! Iruma-kun if Episode of Mafia e il debutto del primo capitolo del manga è previsto sul Bessatsu Shōnen Champion di Akita Shoten il 12 settembre. L'opera vedrà i personaggi in un universo parallelo in cui regna la mafia, tratto da alcuni capitoli scritti nel 2020.

Il secondo spin-off è Mairimashita! Iruma-kun Kalego Gaiden (Kalego Side Story) ed è incentrata sulla storia originale del demone Kalego e i cinque capitoli arriveranno sul Weekly Shonen Champion durante l'inverno.

La storia di Mairimashita! Iruma-kun segue il protagonista della serie Iruma, un quattordicenne dal cuore gentile i cui genitori lo vendono ai demoni per i loro interessi egoistici. Tuttavia, il destino si rivela benevolo e il demone a cui viene venduto, il quale non ha un proprio nipote e che desidererebbe tanto, si prende cura di Iruma come se fosse un proprio figlio e lo manda alla scuola per demoni.