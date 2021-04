Welcome to Demon School: video e poster promozionali per l'imminente seconda stagione

Come anticipato ad inizio mese, la seconda stagione di Welcome to Demon School, Iruma-kun ha una data d'uscita, e si è mostrata da subito simile alla precedente, leggera nei toni e ricca di personaggi e situazioni divertenti già dal primo video promozionale mandato in onda di recente, e condiviso sui social da NHK.

Come potete infatti vedere nel post riportato in calce, che confermano il 17 aprile come data di debutto della serie, il video punta a presentare velocemente e con una brevissima introduzione tutti i personaggi principali che si troveranno al fianco del quattordicenne Iruma Suzuki in un mondo colorato e caratterizzato da demoni di ogni tipo, come il suo migliore amico Alice Smodeus, e naturalmente il preside della scuola Babyls, ovvero Sullivan, e il suo assistente Opera, che ha diversi aspetti fisici in comune con i felini.

Sono stati inoltre confermati due nuovi personaggi e i rispettivi doppiatori, stiamo parlando di Ronove Lomiere con la voce di Tatsuhisa Suzuki e Ari doppiato invece da Shinichiro Miki, di cui potete trovare anche i disegni realizzati in fase di character design, in fondo alla pagina. A dirigere la seconda stagione della trasposizione animata dell'opera creata da Osamu Nishi, tornerà Makoto Moriwaki, mentre la produzione è stata gestita completamente da Bandai Namco Pictures.

Ricordiamo che la serie uscirà ufficialmente il 17 aprile, e per rendere l'attesa meno pesante vi lasciamo alle nostre impressioni riguardo la prima stagione di Welcome to Demon School.