Welcome to the N.H.K., lo studio GONZO riapre il sito ufficiale: annuncio in arrivo?

Tra gli adattamenti animati da light novel più riusciti e apprezzati, sicuramente Welcome to The N.H.K. è uno di essi. Una storia divertente, intensa, con un messaggio così profondo da non lasciare gli spettatori indifferenti al termine della visione, un successo tale che l’autore ne ha persino commissionato un sequel recentemente.

Nonostante la storia sia di fatto conclusa, il creatore ha rilasciato qualche tempo fa un seguito intitolato New Welcome to the N.H.K., notizia che ha fatto subito il giro del web. Ad ogni modo, a sorpresa e senza preavviso, lo studio GONZO, lo stesso dietro il celebre adattamento animato, ha rivelato su Twitter la riapertura del sito ufficiale, evento che potrebbe anticipare un imminente annuncio. Non sappiamo di cosa si tratti, se magari di un sequel, un remake o soltanto una nuova edizione home video, tuttavia i fan non vedono già l’ora di scoprire quali siano i nuovi progetti in cantiere per il franchise.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi, infine, che Welcome to the N.H.K. è disponibile su Amazon Prime Video qualora abbiate intenzione di recuperare l’anime. Yamato Video, che detiene i diritti della serie, descrive la sinossi della storia quanto segue: “Purtroppo non c'è solo la pandemia che costringe le persone a non uscire da casa. Lo sanno bene gli hikikomori, come il giovane Sato che da un attacco di panico non ha più lasciato il suo appartamento.”

E voi, invece, cosa vi aspettate da questa insolita riapertura del sito ufficiale, un nuovo annuncio arriverà a breve? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.