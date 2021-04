Welcome to the NHK è arrivato su Prime Video, i dettagli sull'annuncio di Yamato Video

Prime Video celebra un grande arrivo sul proprio catalogo, Welcome to the NHK, già disponibile sul servizio streaming di Amazon. L'anime tratto dall'opera di Tatsuhiko Takimoto rispecchia, in un certo senso, la situazione odierna legata alla pandemia: migliaia di ragazzi chiusi nella propria stanza impauriti dall'uscire di casa.

A dare l'annuncio di questa novità a tema anime nel catalogo streaming di Amazon Prime Video è Yamato Video, attraverso un comunicato rilasciato sul proprio profilo Facebook. "Purtroppo non c'è solo la pandemia che costringe le persone a non uscire da casa. Lo sanno bene gli hikikomori, come il giovane Sato che da un attacco di panico non ha più lasciato il suo appartamento.

Scopriamo la sua storia, per la prima volta in Italia in streaming ed in una nuova edizione rimasterizzata in HD. Welcome to the NHK è da oggi tutta disponibile su Amazon Prime Video".

L'anime racconta la storia di Tatsuhiro Sato, un giovane ragazzo che soffre di alcuni disturbi sociali e che incarna alla perfezione lo stereotipo dell'hikikomori e del NEET. Per chi non dovesse saperlo, un hikikomori è una persona che sceglie di scappare dalla vita sociale e che si relega quasi in isolamento, mentre un NEET è una persona che non ha alcun tipo di occupazione, non studia, non lavora, né si forma.

Welcome to the NHK è una storia che rispecchia a grandi linee quello che tanti ragazzi stanno inconsapevolmente vivendo a causa della pandemia da Covid-19, ossia la paura di uscire di casa e la sensazione di sicurezza nel restare, soli, nella propria stanza.

Voi avete già letto o guardato quest'opera? Cosa ne pensate, le premesse vi hanno incuriosito? Nel lontano 2011, Yamato Video aveva presentato l'edizione DVD italiana di Welcome to the NHK. Ecco i migliori shojo presenti nel catalogo anime di Amazon Prime Video.