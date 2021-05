Welcome to the NHK avrà un sequel: in arrivo la nuova light novel

I manga ispirano molto spesso gli anime, ma questi ultimi si rifanno da tempo anche alle light novel. Questi romanzi lunghi svariati volumi sono stati molto utilizzati specie di recente col genere isekai, ma talvolta ci sono anche prodotti di nicchia e molto diversi dal solito. Welcome to the NHK è uno di questi.

Conclusosi ormai da diversi anni, la light novel avrà nuova vita. La rock band "letteraria" The Elites ha rivelato tramite i propri social che Tatsuhiko Takimoto, il creatore dietro la light novel di Welcome to the NHK (NHK ni Youkoso!), ha scritto un seguito per la storia. Gli Elites hanno postato un video - che potete guardare in alto alla notizia - dove commemorano il completamento del lavoro da parte dell'autore, avvenuto negli scorsi giorni. Il nuovo lavoro si intitolerà Shin NHK ni Youkoso, che tradotto significa New Welcome to the NHK.

La light novel sarà disponibile insieme alla pubblicazione di Elites Vol.3 che avverrà il 16 maggio alla 32° edizione del Literature Flea Market Tokyo. All'interno sarà contenuta anche un'intervista con Takimoto.

La storia è famosa non solo per la light novel, ma anche per l'adattamento animato che un tempo andava in onda su Rai 4 e che ora è disponibile anche su Amazon Prime Video.