Wendy Marvel di Fairy Tail è la protagonista del tenero sketch diffuso da Hiro Mashima

Dopo averci proposto degli irresistibili sketch dieddi, il senseiha pubblicato via Twitter un'illustrazione dedicata stavolta alla piccola e graziosa, lache accompagnain tutte le loro (dis)avventure.

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch immortala la ragazzina in una posa alquanto innocente. Rannicchiata sulle proprie ginocchia, la dolce Wendy rivolge uno sguardo davvero tenero verso gli spettatori, accentuato in questo caso dalle guanciotte rosa e dai capelli raccolti nei due codini laterali che difatti le donano un’aspetto molto puerile. Per l’occasione, la fanciulla indossa inoltre uno dei suoi completini più iconici: quello utilizzato nella saga di Edolas. L’unico elemento un po’ fuori posto è qui rappresentato dalla coda felina che un burlone quale il sensei Mashima ha deciso di farle spuntare da sotto la gonna...

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che proprio ieri Hiro Mashima ha rivelato che nel mese di aprile assisteremo ad una serie di annunci legati alle sue opere. È dunque probabile che il prossimo mese vengano svelate sia la terza stagione animata di Fairy Tail che il suo nuovo e attesissimo manga. In Italia, intanto, Rai Gulp ha rivelato che la prima serie d'animazione tratta dal manga tornerà sul circuito televisivo italiano il prossimo 21 marzo.

Serializzato sulle pagine di Shonen Magazine dal lontano 2006, Fairy Tail si è concluso lo scorso luglio con l’uscita del capitolo 545. Raccolta in 63 tankobon, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che ne ha recentemente pubblicato il 53° volumetto. L'opera ha finora ricevuto due trasposizioni televisive, per un totale di 277 episodi, cui se ne aggiungerà una terza - conclusiva - nel corso dell’anno corrente. Il manga ha poi ispirato anche due film d’animazione e vari OAV, purtroppo ancora inediti nel Bel Paese.