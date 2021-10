Un What If di Dragon Ball Super mostra il vero Bardack su Cereal

L'uscita di Dragon Ball Super 76 ha destato molti sospetti nel fandom, con il timore di molti che le rivelazioni di Monaito potessero rovinare il personaggio di Bardack. Come ormai ben noto, non esiste più quel personaggio ammirato in "Le origini del mito", lo special TV che introdusse proprio il padre del protagonista Goku.

Il progetto di Dragon Ball Super ha infatti portato Akira Toriyama e Toei Animation ad effettuare alcuni retcon rispetto a quella che era la storia ormai comunemente accettata, trasformando Bardack in qualcosa di diverso come raccontato in Dragon Ball Minus, che presentò anche la madre di Goku. Dragon Ball Super ha continuato su questa tendenza e il capitolo 77 ha mostrato un Bardack impietosito da Muesli e Granolah, la coppia madre-figlio di Cereal.

Le reazioni sul gesto di Bardack sono state contrastanti e qualcuno che non ha accettato l'esito scelto da Toyotaro e Toriyama ha ideato un suo piccolo fumetto What If per mostrare cosa sarebbe successo se Bardack fosse stato quello de Le Origini del Mito. La pagina DBNewHope ha realizzato un collage di scene provenienti dal recente capitolo e da altre versioni del manga, modificando anche i testi così da dare un completo rifacimento alla situazione.

Il tweet in basso con le tre pagine di questo rinnovato Dragon Ball Super porterebbero in pratica alla completa distruzione dell'arco di Granolah, che non sarebbe poi sopravvissuto all'arrivo di Bardack e degli altri saiyan. Avreste accettato questo racconto o preferite la proposta attuale dei due mangaka?