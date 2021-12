What If... ?, Miles Morales mix tra Spider-Man e Captain America nella concept art

Una nuova concept art di What If... ? Miles Morales, nuova serie a fumetti del filone What If... ?, mostra il protagonista che sfoggia un costume davvero unico che richiama Spider-Man e non solo. Sappiamo che il personaggio subirà diverse trasformazioni nello show e una di queste coinvolge Captain America.

La 'Design Variant Cover' vede Miles Morales in un look simile all'aspetto iconico del personaggio ma con tutte la parti nere sostituite dal colore blu. Inoltre il costume mantiene le strisce verticali rosse e bianche, che sono comuni su molti costumi di Captain America, oltre alla grande lente bianca di Spider-Man.



Ogni numero di What If... ? Miles Morales introdurrà i lettori a nuovi mondi attraverso gli occhi di diversi team creativi, approfondendo quelle qualità di Miles Morales che lo rendono un eroe in diverse circostanze. Nella nuova serie a fumetti Morales sarà Thor, Captain America e Hulk.

Cody Ziglar, che in precedenza aveva esplorato il multiverso della Marvel in Heroes Reborn: Siege Society, considera l'opportunità di lanciare Miles nei panni di Captain America 'un sogno che diventa realtà'.

"Semplicemente non vedo l'ora che la gente veda il nostro Miles ancora con lo scudo e come gestisce il mantello di Captain America".



Per quanto riguarda la serie tv scoprite quale episodio di What If... ? è fondamentale recuperare dopo Spider-Man: No Way Home.