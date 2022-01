What If, ecco Miles Morales nei panni di Wolverine

What If... Miles Morales è ai blocchi di partenza: a Marzo avrà inizio la miniserie che metterà Miles Morales nei panni di Capitan America, Hulk e altri eroi Marvel. Con la pubblicazione delle cover del secondo numero, è stato svelato il nuovo supereroe che Miles si troverà a interpretare: si tratta del mutante artigliato, Wolverine.

Avevamo già visto il mix tra Miles Morales e Capitan America nella concept art condivisa da Marvel per il primo numero. Ora, abbiamo l'opportunità di dare una prima occhiata al costume da Wolverine di Miles Morales: si tratta di una tuta rosso-nera, con una maschera del tutto simile a quella indossata da Logan.



Il costume presenta anche una giacca con cappuccio, ma la vera novità è data dal numero di artigli di cui Miles dispone nella sua forma Wolverine: a differenza di Logan, Miles può contare su ben quattro artigli di adamantio per mano, rispetto ai classici tre di Wolverine.



What If... Miles Morales #2 (di 5), scritto da John Ridley e illustrato da Farid Karami, uscirà ad Aprile. La cover principale del numero sarà realizzata da Sara Pichelli, disegnatrice Marvel italiana artefice, con lo scrittore Brian Michael Bendis, proprio della creazione di Miles Morales.



La cover principale sarà accompagnata da ben tre variant cover, ad opera di Paco Medina, Carlos Pacheco e Declan Shalvey. Al momento, Marvel ha svelato solo la variant realizzata da Medina, che prende il nome di Concept Design Cover (disponibile in fondo all'articolo insieme alla cover principale).