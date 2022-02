What If, Miles Morales si trasforma in Hulk nella cover del nuovo numero

Dopo aver avuto un assaggio di Miles Morales nei panni di Wolverine e di Capitan America, le nuove cover di What If... Miles Morales #3, terzo numero della miniserie che vede il giovane Spider-Man interpretare altri supereroi Marvel, ci permettono di dare una prima occhiata a Miles in versione Hulk.

"Miles è un uomo o un mostro?" recita la sinossi pubblicata da Marvel, citando la prima apparizione di Hulk sulla cover di The Incredible Hulk #1 (1962). "O magari è solo un ragazzo che cerca di vivere una vita normale... Tra scuola, appuntamenti e scorribande di Abominio... Miles è il più forte che c'è, ma ciò non significa che crescere sarà facile".



Il terzo numero di What If... Miles Morales sarà scritto da Anthony Piper e illustrato da Edgar Salazar. L'artista Paco Medina ha inoltre realizzato una Variant Cover che mostra il character design di Miles in versione Hulk, che condividiamo in calce.



"Dover reimmaginare uno dei personaggi più genuini dell'Universo Marvel trasformandolo in un mostro verde gigante è stata una proposta terrificante - ed è esattamente il modo in cui mi sono approcciato alla creazione di questa storia", spiega Piper ai microfoni di Newsarama. "Sono emozionato all'idea di far scoprire ai fan di Miles e di Hulk come ho mescolato la mitologia di questi due amati personaggi".



What If... Miles Morales #3 verrà pubblicato negli Stati Uniti l'11 Maggio 2022. Prima, però, i fan dello Spider-Man di Brooklyn avranno modo di vedere Miles nei panni di Capitan America e Wolverine nei primi due numeri della miniserie, in uscita rispettivamente a Marzo e Aprile. Se avete intenzione di approfondire circa il personaggio, potrebbe interessarvi scoprire perché i poteri di Miles Morales sono diversi dallo Spider Man di Peter Parker.