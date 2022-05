When Will Ayumu Make His Move: ufficiali trailer e data di uscita dell'anime

L'autore di Takagi-san è sempre molto attivo. Non porta avanti infatti solo questa serie, ma da qualche anno è concentrato anche sulla pubblicazione settimanale di Soredemo Ayumu wa Yosetekuru, conosciuto anche con il titolo occidentale When Will Ayumu Make His Move. Dopo qualche anno di serializzazione, anche per quest'ultimo è in arrivo l'anime.

When Will Ayumu Make His Move debutterà il 7 luglio 2022 su TBS, per poi essere ritrasmesso su BS-TBS il 9 luglio. Il sito ufficiale ha rivelato però non solo questa data di uscita: è arrivato infatti un trailer di When Will Ayumu Make His Move che dà modo di ascoltare l'opening dell'anime, Kakehiki wa Poker Face (La tattica è una poker face), cantata da Kana Hanazawa. Col video in alto, quindi, oltre a rivedere i due protagonisti Ayumu e la senpai Urushi all'opera con lo shogi, potrà essere ascoltata questa canzone.

Non manca poi una nuova key visual, ancora una volta con i due protagonisti in solitaria e che comporranno la maggior parte degli episodi della serie da soli. Ayumu e Urushi camminano fianco a fianco in una classica stradina di una città di periferia giapponese. Riuscirà Ayumu a fare la sua mossa non soltanto sullo scacchiere da shogi ma anche in amore?