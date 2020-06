A Whisker Away: il nuovo film dall'autrice di Ano Hana è ora disponibile su Netflix

A Whisker Away, il nuovo film anime dall'autrice di Ano Hana, Maquia e Toradora, è finalmente disponibile alla visione su Netflix. La pellicola, intitolata "Miyo - Un amore felino" su Netflix Italia, presenta unicamente il doppiaggio giapponese al momento, ma il sito conferma che quello italiano (così come molti altri) arriverà il prima possibile.

Vi ricordiamo che pellicola è stata presentata per la prima volta il 28 gennaio 2020 con il titolo Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat, e che l'uscita sarebbe dovuta avvenire lo scorso 5 giugno nei cinema giapponesi. A causa del Covid la proiezione è slittata, ed i ragazzi di Studio Colorido (Pokemon Twilight Wings, Burn the Witch) hanno quindi deciso di stringere un accordo con Netflix.

La sinossi pubblicata dal sito ufficiale del lungometraggio recita quanto segue: "L'eccentrica studentessa delle scuole superiori Miyo Sasaki, detta Muge, vive a Tokoname nella prefettura di Aichi. Durante il suo percorso scolastico si innamora del compagno di classe Kento Hinode, che non ricambia però i suoi sentimenti. Dopo aver trovato una maschera che la trasforma in un gatto però, Muge riesce finalmente a stare vicino al suo amato, rinunciando lentamente alla sua umanità pur di spendere del tempo con lui". Il film ha una durata di 104 minuti.

E voi cosa ne pensate? Gli darete una possibilità? Fatecelo sapere con un commento! Per saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer di A Whisker Away.