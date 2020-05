A Whisker Away riceverà un adattamento manga, l'anime arriva su Netflix Italia a giugno

Il sito web ufficiale di Newtype, la celebre rivista settimanale di Kadokawa, ha confermato pochi istanti fa che l'anticipatissimo film anime A Whisker Away (anche conosciuto come Wanting to Cry, I Pretend to Be a Cat) riceverà un adattamento manga, e che il primo volume completo sarà distribuito a partire dal prossimo 10 giugno.

Attualmente non ci sono programmi per l'opera cartacea, ma la pellicola arriverà su Netflix Italia il prossimo 18 giugno con il titolo Miyo - Un amore felino. Il lungometraggio - presumibilmente doppiato in italiano - durerà 134 minuti e viene così descritto dalla piattaforma streaming: "Nel secondo film di Studio Colorido, una fanciulla dal grazioso soprannome desidera fortemente avvicinarsi alla sua fiamma. La soluzione? Trasformarsi in un gatto".

L'adattamento manga sarà curato da Kyosuke Kuromaru, ed a quanto pare potrebbe espandere leggermente la storia scritta da Mari Okada (sceneggiatrice di Ano Hana, Maquia e Toradora). L'arrivo del manga di Italia è legato al successo che la pellicola riscuoterà su Netflix.

