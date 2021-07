Whisper Me a Love Song e Fatti Odiare - Kirai de Isaete sono i nuovi annunci Star Comics

L'estate di Edizioni Star Comics sta per diventare rovente. L'editore italiano, infatti, attraverso un comunicato stampa diffuso sul proprio sito web ha annunciato l'imminente debutto di due nuove serie della collana Queer, Whisper Me a Love Song e Fatti Odiare - Kirai de Isaete.

Le due opere, in uscita ad agosto con i rispettivi volumi uno, raccontano due storie molto diverse tra loro, per vicende e temi trattati, ma accomunate dall'amore, che nelle sue meravigliose e infinite sfaccettature irrompe nelle vite dei protagonisti, cambiandole per sempre.

Whisper Me a Love Song è la commedia Girls' Love dell'autrice Eku Takeshima, promessa della rivista Comic Yuri Hime. È grazie alla musica che le due protagoniste si incontrano. Dopo aver sentito cantare Yaori, la giovane Himari non riesce a togliersi dalla testa la sua voce. Fin dal loro primo incontro, ha inizio una storia emozionante ed estremamente dolce. Dall'inizio alla fine di ogni volume, questo manga ci strapperà una risata, tra le mille, buffe espressioni di Himari e nei tanti momenti imbarazzanti scaturiti dalle dichiarazioni d'amore fraintese tra le due protagoniste. L'opera della sensei Takeshima faràil suo debutto italiano dal 4 agosto.



La seconda novità Edizioni Star Comics, invece, arriverà il 18 agosto. Fatti Odiare - Kirai de Isaete, firmato Hijiki, si è aggiudicato il primo premio come "Best New Comer" ai Chil Chil BL Award 2020 ed è uno degli omegaverse più amati degli ultimi anni. Questa storia affronta tematiche molto delicate, come la violenza e la discriminazione sessuale, ma si rivela anche estremamente dolce e ricca di sentimenti positivi.

"L'omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all'incontro traumatico con alcuni alpha, decide di non creare alcun legame. Tuttavia, a una festa per single a cui è costretto a partecipare, incontra un alpha che sostiene di essere la sua anima gemella".

