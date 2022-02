Wild Cards, Marvel pubblicherà l'adattamento a fumetti dei romanzi di George R. R. Martin

George R. R. Martin, scrittore celebre per la saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (Game of Thrones), collaborerà con Marvel Comics per la pubblicazione dell'adattamento a fumetti di Wild Cards, serie letteraria scritta dall'autore e composta da romanzi e racconti a tema supereroi.

Mentre un nuovo mondo creato da Martin si appresta fare il suo debutto (qui la storia del gioco Elden Ring di From Software), un vecchio universo creato dall'autore riceve un adattamento a fumetti. Marvel Comics ha infatti annunciato Wild Cards: The Drawing of Cards, serie limitata che andrà ad adattare le prime storie degli originali romanzi di Wild Cards.



"Come i miei fan già sanno, il mondo di Wild Cards occupa un posto speciale nel mio cuore", dichiara Martin. "E avere il privilegio di annunciare che un titano dell'industria come Marvel andrà a produrre un adattamento delle prime storie in formato fumetto mi riempie di gioia".



Wild Cards: The Drawing of Cards sarà una serie composta da quattro numeri realizzati dallo sceneggiatore Paul Cornell e dall'artista Mike Hawthorne. "Wild Cards ha un approccio unico ai supereroi, una storia che ha influenzato tutto ciò che è venuto dopo, mantenendo inalterata la sua forza", spiega Cornell. "È un onore e un piacere portare queste magnifiche storie in casa Marvel, e spero di dare a George, Melinda e al resto del collettivo di Wild Cards tutti gli onori che competono loro per aver plasmato nuovamente il mito del supereroe. Inoltre: guardate che illustrazioni!".



Wild Cards: The Drawing of Cards #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 1 Giugno 2022. In calce proponiamo la cover del numero, disegnata da Steve Morris. Un nuovo adattamento televisivo dell'universo di Game of Thrones è in fase di sviluppo: George RR Martin ha già visto il primo episodio di House of the Dragon.