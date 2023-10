Wind Breaker, tutti i dettagli sul nuovo adattamento anime: debutto, trama e cast

Wind Breaker segue la scia di anime come Tokyo Revengers e Fable e, com'è stato annunciato dallo studio CloverWorks, sta per arrivare. La nota casa d'animazione, la stessa di Spy x Family, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, The Promised Neverland e tanti altri, ha rivelato alcuni nuovi dettagli sull'adattamento animato.

Lo staff dietro la realizzazione della serie anime ha rivelato un'importante aggiunta al cast principale, ossia il doppiatore Shoya Chiba come voce di Akihiko Nirei. Il seiyuu è meglio conosciuto per Classroom of the Elite nel ruolo del personaggio principale Kiyotaka Ayanokoji.

Yuma Uchida nel ruolo del protagonista Haruka Sakura

Kouki Uchiyama come Kyо̄tarо̄ Sugishita

Nobunaga Shimazaki interpreta Hayato Suо̄

In calce all'articolo è possibile dare uno sguardo alla nuova serie televisiva con il teaser offerto su X dalla pagina ufficiale di Wind Breaker. Quest'opera è un adattamento dell'omonima serie manga realizzata interamente dall'autore e fumettista Satoru Nii e in Italia Wind Breaker è edito da Planet Manga.

La storia ruota attorno all'adolescente Haruka Sakura, una matricola di una scuola superiore in cui tutti i suoi studenti sono dei giovani delinquenti. Sakura non ha tempo da perdere e intende assolutamente mettersi alla prova per diventare il combattente più forte della città. Tuttavia, forze sinistre cospirano contro la scuola e la città in cui risiede, il che richiederà a Hakura di fare gioco di squadra per poter difendere casa sua. Vi lasciamo a tre anime perfetti per chi non vuole spaventarsi ad Halloween.