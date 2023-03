Wind Breaker: il manga, edito da Planet Manga, riceverà un anime

l'industria dell'animazione giapponese si arricchisce con cadenza quasi giornaliera di nuovi progetti che vengono annunciati dai vari studi. Il prossimo di questi è uno dei più ambiti dalla community nipponica e si tratta di Wind Breaker di Satoru Nii.

Planet Manga ha annunciato l'arrivo del manga nel Bel Paese durante il Lucca Comics & Games annuncio che è arrivato seguendo da vicino la crescente popolarità del fumetto in Giappone. Dopotutto, lo scorso anno Wind Breaker è stato decretato come uno dei titoli che i fan vogliono vedere animati, promessa che lo studio CloverWorks (The Promised Neverland, Spy x Family) ha preso a cuore e che sarà diretto da Toshifumi Akai (Fate/Grand Order).

Per chi non avesse mai sentito parlare prima d'ora di questa opera, Planet Manga, che prevede l'uscita del primo numero ad aprile, descrive la storia quanto segue: "Risse, scazzottate e botte sono all’ordine del giorno a scuola e la matricola Haruka Sakura non vede l’ora che la campanella suoni per cominciare a combattere. Ma qualcosa è cambiato al Fuurin: non è più l’istituto che Haruka sperava di trovare…"

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio da parte di CloverWorks, siete interessati all'anime di Wind Breaker? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.