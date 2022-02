WIT Studio annuncia l'anime originale Onipan! in arrivo quest'anno

Masahiko Ohta (Yuru Yuri) ha annunciato di essere incaricato della regia del prossimo anime televisivo originale Onipan!, il cui debutto è previsto per il prossimo aprile in Giappone. L'anime viene dal "Progetto AAO", un'iniziativa congiunta tra AOI Pro, Amuse e Origamix Partners, per produrre una proprietà intellettuale originale.

Tra i doppiatori troviamo Yume Nozaki nel ruolo di Tsutsuji, Mika Negishi come Himawari, Kokona Nonaka come Tsuyukusa, Kaori Maeda come Momozono-Momo, Miyu Tomita come Issun-Bouko, Kikuko Inoue come Kuma.

Nello staff di produzione troviamo invece Masahiko Ohta (Yuru Yuri) come director presso WIT Studio, assistito da Junichirou Hashiguchi. Takashi Aoshima (Yuru Yuri - Happy Go Lily, Mitsudomoe, Himouto! Umaru-chan) è responsabile della scrittura della sceneggiatura e della supervisione. Ryuuta Yanagi (Sword Art Online) è responsabile del character design e della direzione dell'animazione.

Yasuhiro Misawa (Yuru Yuri - Happy Go Lily, Mitsudomoe, Minami-ke) si occupa della composizione della colonna sonora. Norihiro Naganuma, regista e scrittore di The Ancient Magus' Bride si è occupato del concept della storia originale in collaborazione con WIT Studio e Shogakukan-Shueisha Productions.

"Ambientato in un mondo in cui demoni Oni giapponesi e umani coesistono, la storia di 'amore, amicizia e mutandine' segue tre ragazze-Oni che si trasferiscono in un liceo di Tokyo. Si sforzano di migliorare l'immagine incompresa degli Oni con l'aiuto di un oggetto chiave dai poteri nascosti: le mutandine Oni, o Onipan!"

