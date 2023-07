Wit Studio e DC: arriveranno altri anime come l'isekai di Suicide Squad?

L’Anime Expo si è rivelato spesso teatro di annunci sensazionali riguardanti nuove serie. Nessuno però poteva aspettarsi che Wit Studio annunciasse una collaborazione ufficiale con Warner Bros. Japan e DC, per la produzione un anime su Suicide Squad, che sia il primo di numerosi progetti del genere?

Negli ultimi anni sono diverse le collaborazioni tra aziende e studi d continenti diversi, basti pensare alla serie antologica Star Wars: Visions, nata dal lavoro congiunto di Disney e ben sette studi giapponesi diversi, o anche al film del 2018 Batman: Ninja. Per questo il rinnovamento di produzioni del genere con questo sorprendente annuncio riguardante l’anime isekai di Suicide Squad fa ben sperare in un futuro più luminoso per questo tipo di produzioni.

In attesa di scoprire di più sulle avventure di Joker, Harley Quinn e compagni criminali, presentate nel trailer riportato in cima alla notizia, il presidente di Wit Studio, George Wada, ha espresso il suo entusiasmo riguardo il progetto, asserendo anche che in base ai risultati che riceverà la serie in futuro potrebbero arrivare altre serie dedicate ai supereroi, o ai villain, dell’universo DC.

Parole importanti, che aumentano la speranza da parte dei fan e delle community di vedere personaggi diventati ormai iconici prendere vita in opere caratterizzate dallo stile d’animazione unico del Giappone. E voi cosa ne pensate? Vorreste un anime specifico dedicato ad un personaggio della DC? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

Per finire, ricordiamo che Wit Studio ha da poco lanciato il suo primo manga, Estée: Hajimari no Mano o Tsugumono, e vi lasciamo alle novità Planet Manga in arrivo nell’autunno 2023, tra cui sono presenti tre serie dedicate a importanti personaggi della DC Comics.