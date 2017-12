Wit Studio de L'Attacco dei Giganti sarà produttore d'animazione del prossimo film Pokémon

Il sito ufficiale dei film anime Pokémon , oggi ha iniziato a trasmettere in streaming un trailer per il nuovo film della saga, in uscita nel 2018. Il teaser mostra un nuovo personaggio, l'apertura del film del 13 luglio e il testo "La storia di tutti ha inizio."

Il teaser accredita Wit Studio (L'Attacco dei Giganti) come produttore d'animazione insieme al principale studio che lavora sul franchise, Oriental Light and Magic. Wit Studio è stato già accreditato in passato come assistente alla produzione d'animazione in altri film Pokémon, ma mai come principale studio.

Tetsuo Yajima, il regista di quest'anno del film "Pokémon: I Choose You!", tornerà per dirigere la prossima pellicola animata, e Shizue Kaneko sta progettando i personaggi. Pokémon il film: I Choose You! (Gekijōban Pocket Monster: Kimi ni Kimeta!), Il film precedente della serie, è stato presentato in anteprima mondiale all'evento Japan Expo 2017 a Parigi il 6 luglio.

Il film è poi stato rilasciato in Giappone il 15 luglio e ha guadagnato 516 milioni di yen (circa 4,61 milioni di dollari) nei suoi primi due giorni, classificandosi al primo posto al botteghino. Fathom Events ha proiettato il film in collaborazione con The Pokémon Company International negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri mercati internazionali al di fuori dell'Asia, il 5 e il 6 novembre.

Il film ha presentato proiezioni negli Stati Uniti l'11 novembre e il 14 novembre. Il totale al botteghino negli Stati Uniti è stato di 2,401,722 milioni di dollari. Il prossimo film dei Pokémon è atteso per il prossimo anno, intanto potete vedere un primo poster in calce alla notizia e il teaser in questione in apertura.