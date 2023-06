WIT Studio lancia il suo primo manga: nasce Estée: Hajimari no Mahō o Tsugumono

WIT Studio è uno studio di animazione giapponese con sede a Tokyo. Fondata nel 2012 come filiale di Production I.G., WIT Studio è diventata indipendente nel 2018. Lo studio è noto per aver prodotto anime di grande successo e di alta qualità fin dai suoi esordi, con L'Attacco dei Giganti indubbiamente tra i più noti di sempre.

Oltre a collaborare con Netflix e Disney+ per la continua produzione di anime, suo indiscutibile punto di forza, WIT Studio ha deciso di lanciarsi in un nuovo, particolare progetto. L'account Twitter ufficiale dello studio ha rivelato che ha in programma di lanciare il suo primo manga a colori su HykeComic, un'app dello stesso WIT Studio dove sarà possibile leggere manga in Giappone. Lo studio d'animazione ha collaborato con Fuzi e OZ Word per creare Estée: Hajimari no Mahō o Tsugumono, traducibile come Estée: L'erede della magia originale.

Il manga verrà lanciato su HykeComic e su LINE Manga in simultanea il 25 giugno 2023. Basata sulla novel Wizards Nova, creata proprio da Fuzi e OZ WORD, è un manga ambientato in un mondo dove le persone possono utilizzare la magia grazie a oggetti particolari, rendendo quindi i vecchi stregoni obsoleti. Estée è una strega cresciuta isolata a cui è stata insegnata la magia dalla nonna fin dalla giovane età. Tuttavia, non se la cava bene neanche con le magie rudimentali. Decide quindi di lasciare la sua casa per andare in città e iscriversi a una scuola di magia, dove verrà coinvolta in una battaglia che porterà alla salvezza del mondo.

Sfruttando le proprie conoscenze e la qualità dei propri animatori, con l'utilizzo di espressioni molto più dinamiche provenienti dagli anime, WIT Studio si cimenta in una nuova avventura con questo manga verticale completamente a colori. Il produttore creativo è Keisuke Sato (design manager di The Girl from the Other Side), lo storyboard, la regia e il color design è stato affidato a Nanako Hashimoto (animatrice di The Girl from the Other Side), il character design a Shou, mentre l'artista principale è Chika Sasamori.

Ma WIT Studio ha anche altri progetti, come la compagnia Joen fondata insieme a Shueisha, Aniplex e CloverWorks.