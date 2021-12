Witch on the Holy Night, la novel degli autori delle Fate/Series diventa un film Ufotable

Nei giorni precedenti, un leak è circolato sui social network a proposito della registrazione di un dominio "https://mahoyo-movie.com/" e la registrazione di un account Twitter (@mahoyo_movie), indicando la produzione di un lungometraggio animato basato sulla visual novel creata da TYPE-MOON, Mahoutsukai no Yoru (Witch on the Holy Night).

Non è passato troppo tempo per la conferma. Infatti, questa domenica mattina, è stato fatto l'annuncio ufficiale del lancio di questo progetto animato, che sarà realizzato proprio dallo studio di animazione di Demon Slayer Ufotable. Nel frattempo, un video promozionale è stato rilasciato con un assaggio di come sarà il film. Maggiori dettagli sul progetto saranno rivelati presto. È stato rilasciata anche una visual key per il lungometraggio che potete vedere in fondo alla notizia.

L'originale Mahoutsukai no Yoru, scritto nel 1996, è stato la novel che per prima ha stabilito il Nasuverse attualmente conosciuto. Kinoko Nasu e i suoi colleghi pensavano allora che non sarebbero stati in grado di scrivere niente di meglio di quella novel per i successivi dieci anni. Al liceo, fu ispirato dal primo episodio di Neon Genesis Evangelion e pensò di scrivere una novel.

Nasu scrisse circa 400 pagine e provò a presentarlo a diversi concorsi di scrittura nel 1996, ma non ebbe successo, e il lavoro fu semplicemente fatto circolare tra i suoi amici. Provò poi a presentare il romanzo alla casa editrice Fujimi Shobo, ma trovò difficile mantenerlo sotto le 350 pagine e lasciò il romanzo inedito. Alla fine, ha stampato solo meno di 5 copie della bozza originale e alcuni dei personaggi della storia originale sono stati disegnati da Takashi Takeuchi per il suo vecchio sito personale.

Dopo la formazione di TYPE-MOON con Takeuchi e con i successi delle sue seguenti visual novel Tsukihime e Fate/Stay Night, Takeuchi suggerì di rifare Mahoutsukai no Yoru in modo che potesse essere pubblicato prima del suo prossimo progetto previsto, Girls' Work. TYPE-MOON ha poi annunciato lo sviluppo della visual novel, anche se, a differenza dei precedenti giochi della compagnia, Mahoutsukai no Yoru non è stato concepito come un videogioco per adulti.



Sarà proprio lo studio Ufotable a occuparsi della realizzazione del film, lo studio ha già collaborato in precedenza con TYPE-MOON per la realizzazione della Fate/Series che trova il suo inizio con Fate/Stay Night del 2006.