Wolverine e Captain America: Weapon Plus, ecco il first look dell'albo

Sono state pubblicate sul sito ufficiale di Marvel le prime pagine di Wolverine & Captain America: Weapon Plus #1: la pubblicazione è fissata per il 10 luglio prossimo, mostrando i legami nascosti tra Wolverine e Captain America e potenzialmente anche con la House of X.

L'albo farà luce sull'organizzazione segreta responsabile delle origini da supereroe di Steve Rogers e James Howlett, il nome all'anagrafe di Wolverine. Nel 1940, gli scienziati hanno provato a trasformare un uomo nell'arma perfetta: un Super Soldato. Hanno fallito e invece hanno creato una leggenda. Prima della fine del secolo, hanno provato di nuovo il loro esperimento, per la decima volta. Hanno fallito ancora, trasformando un uomo nella morte incarnata. Vengono svelate così le oscure connessioni tra Captain America, Wolverine - che Marvel ha condotto fino alla morte pochi anni fa - e gli altri Super Soldati del mondo.



Come già anticipato, Wolverine and Captain America: Weapon Plus arriverà il 10 luglio in America, ma ancora non è stata comunicata una data ufficiale per la sua pubblicazione anche in Europa o in Italia. Il first look ci dà la possibilità di vedere anche la cover realizzata da Skan, oltre che il disegno interno dell'albo, che verrà venduto a un prezzo di 4,99 dollari.