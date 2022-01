Da Wolverine a Hulk: il benvenuto della Marvel alle nuove versioni Superior

La serie evento Devil’s Reign sta mostrando alcune interessanti novità all’interno dell’immenso universo Marvel Comics. Grazie alla vicinanza con Kingpin, re del crimine di New York, il dottore Otto Octavius ha avuto accesso ad tecnologie molto avanzate, che gli hanno consentito di creare un suo gruppo di supercriminali piuttosto pericolosi.

Esattamente 9 anni fa, nel gennaio del 2013, faceva il suo debutto la testata The Superior Spider-Man, dove Doc Ock aveva preso controllo del corpo di Peter Parker, diventando di conseguenza il nuovo Spidey. Un evento che stravolse gli appassionati, generando critiche positive e negative, e una delle versioni più interessanti e discusse dell’Uomo Ragno.

Seguendo la stessa idea, in Devil’s Reign: Superior Four, Octopus ha potuto incontrare tre versioni di sé stesso provenienti da universi alternativi, grazie ai macchinari presenti nel Baxter Building, per poi far prendere loro possesso di Hulk, Wolverine e Ghost Rider.

Prendendo spunto sia dalla testata di Spider-Man che dal primo storico gruppo della Marvel Comics, Zac Thompson e Davide Tinto hanno dato vita ad una delle squadre di criminali più imprevedibili e potenzialmente pericolose della storia della Casa delle Idee. Inoltre l’Otto dell’universo 616 ha intenzione di formare il Consiglio degli Ock, seguendo sempre la falsa riga di quanto fatto da Reed Richards.

Il piano di Otto non è ancora totalmente chiaro, ma sappiamo che si svilupperà nel corso di tre volumi. In calce potete vedere la fantastica cover realizzata da Ivan Shavrin e alcune tavole del primo numero. Ricordiamo infine che presto arriverà anche l'incarnazione di Hulk più mostruosa di sempre.