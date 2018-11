Wolverine: Infinity Watch, la Marvel Comics rivela i primi dettagli sulla nuova serie

Finalmente la Marvel Comics ha fornito ulteriori news sulla prossima serie intitolata Wolverine: Infinity Watch. A quanto sembra questa nuova avventura potrebbe portare Wolverine a stretto contatto con il Guanto dell'Infinito. Wolverine è tornato e una nuova sfida lo attende!

Già a febbraio scorso la Marvel Comics aveva introdotto elementi per Wolverine: Infinity Watch # 1. La sinossi presentata suggerisce che la serie avrà un ruolo importante nel rispondere ad alcuni quesiti ormai persistenti in merito alla risurrezione di uno dei protagonisti più amati dai fan, Wolverine.

Nello specifico spiegherà come l'imbronciato Logan finirà invischiato nelle vicende delle Pietre dell'Infinito. A quanto pare questo coinvolgimento con il Guanto dell'Infinito è stato, di recente, previsto in Avengers. Che sia vero? La sinossi proposta è la seguente:

"Wolverine è finalmente tornato, scampato dalle malvagie grinfie di Soteira ... ma fermi tutti, non aveva una Pietra Infinita? Come è successo?! Ed era da un pò che non saltava fuori? Le risposte che cerchi sono finalmente state svelate come il divenire di Logan un fumetto accanto al dio preferito di bugie e storie di tutti, Loki Laufeyson!"

Questa piccola introduzione sembra alludere alle domande di molti fan in merito al ritorno di Wolverine nell'Universo Marvel e finalmente la confusione dei fan potrebbe finalmente cessare. Il coinvolgimento di Logan con le Gemme dell'Infinito è stato rivelato per la prima volta quando è entrato in possesso della Gemma dello Spazio in Marvel Legacy # 1. In quell'occasione molti fan sono stati portati a supporre che le Pietre dell'Infinito fossero la diretta causa della resurrezione dell'eroe.

Successivamente, diverse sono state le apparizioni di Logan in varie scene post-crediti della Marvel Comics. Tuttavia alla fine ha deciso di lasciare la Pietra Spaziale nelle mani di Vedova Nera. prima degli eventi di Infinity Countdown e Infinity Wars.

Al tempo stesso si è scoperto, nella serie di The Hunt for Wolverine, che il colpevole del rapimento del corpo di Wolverine dalla sua tomba è stata Persephone e la Soteria. In quell'occasione Logan viene fatto risorgere dalla stessa Persephone per usarlo con scopi nefasti. La serie The Return of Wolverine si concentra sulle vicende che accadranno dopo questo evento, anche se molti ritengono che diversi elementi mostrati non siano esattamente ciò che appaiono.

Ricordiamo che Wolverine: Infinity Watch # 1 sarà in vendita a partire da febbraio prossimo. Qui di seguito potete trovare tutte le informazioni a riguardo:

WOLVERINE: INFINITY WATCH # 1 (di 5)

Gerry Duggan (W) - Andy MacDonald (A)

Copertina di Giuseppe Camuncoli

Variant Cover di Mike McKone

Skrulls Variant Cover di Jee Hyung Lee

Variant Cover di Skottie Young

Pag. 32/

32 PGS./Avvertenze ai genitori ... $ 3.99 (3,50 euro circa)

Che ne dite di un possibile coinvolgimento di Wolverine nelle vicende delle Gemme dell'Infinito? Fateci sapere.