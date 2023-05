Wolverine: la volta in cui Logan uccise un Vendicatore e fece tremare il Multiverso

Il Multiverso della Marvel ha subito vari scossoni narrativi nel corso degli anni, e a volte anche un singolo personaggio potrebbe aver causato enormi problemi in varie dimensioni senza nemmeno realizzare il peso delle proprie azioni. Stiamo parlando di quanto accaduto a Wolverine nel corso della storyline Age of Ultron.

Le azioni commesse da Logan in Age of Ultron, serie scritta da Brian Michael Bendis e disegnata da Bryan Hitch, Brandon Petersone e Joe Quesada, hanno sicuramente contribuito a salvare la Terra-616 dalla minaccia rappresentata da Ultron, ma hanno portato a conseguenze a dir poco devastanti per il destino di milioni di persone. In particolare, l’assassinio di Ant-Man ha causato seri danni al multiverso, dimostrando al contempo anche quanto sia pericoloso intervenire sullo spaziotempo.

L’invasione di Ultron e delle sue macchine ha portato ad una divisione netta tra i supereroi: chi ha aderito alla missione di Capitan America per salvaguardare il futuro, e ha purtroppo perso la vita nel tentativo di perseguirla, e chi, come Wolverine e la Donna Invisibile, ha preso una strada diversa ma altrettanto letale.

Grazie alla tecnologia del Dottor Destino, i due sono infatti riusciti a tornare indietro nel tempo, ai primi giorni del gruppo conosciuto come Vendicatori, e prima che Hank Pym costruisse la prima versione di Ultron. Considerando come sarebbero andate le cose, Wolverine uccide Hank causando un irreversibile cambiamento nella timeline, e quelle che potremmo definire delle scosse temporali anche in altre dimensioni, ritrovatesi di fronte a nuove minacce.

L’Universo Ultimate si è ritrovato contro Galactus della Terra-616, sulla Terra-14622 Wasp ha incoraggiato Hank Pym a fare una versione ancora più distruttiva di Ultron, sulla Terra-62412 la morte di Tony Stark ha portato ad una rivisitazione più pericolosa delle Armor Wars, e sulla Terra-23223 Thor finisce per essere ucciso durante una battaglia col serpente di Midgard scatenando il Ragnarok.