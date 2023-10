Wolverine: Marvel celebra i 50 anni del mutante con una serie di variant cover

Apparso inizialmente in un cameo in The Incredibile Hulk 180 dell’ottobre del 1974, Wolverine è poi entrato ufficialmente a far parte dell’universo Marvel dal numero successivo. Sono passati ormai quasi 50 anni da quell’esordio e l’eroe mutante ha raggiunto una popolarità straordinaria, che verrà celebrata attraverso una serie di variant cover.

La stessa Marvel ha infatti presentato il progetto per celebrare i 50 anni dalla prima apparizione di Wolverine nei fumetti, e consiste nel riempire le fumetterie e librerie di numeri di varie testate, non per forza legate alla storia del mutante, caratterizzati però dalla sua presenza sulle illustrazioni di copertina. Chiamata Wolverine Wolverine Wolverine tale iniziativa durerà per tutto il mese di gennaio 2024, e coinvolgerà alcune delle testate più rilevanti della Casa delle Idee per rendere omaggio alla leggendaria e travagliata storia del supereroe mutante conosciuto come Logan, ma il cui vero nome è James Howlett, ideato cinquant’anni fa da Len Wein, Herb Trimpe e John Romita Senior.

Andando ad occupare la parte centrale di ogni copertina, da Amazing Spider-Man a Capitan America, passando per Doctor Strange e Venom, Wolverine sarà rappresentato nei suoi numerosi design, cambiati ed evoluti nel corso delle varie storie, e sarà rappresentato al posto degli altri supereroi in scene e copertine diventate ormai iconiche. Ad esempio, come potete vedere in calce, in Spider-Boy #3 Wolverine andrà a sostituire l’alleato di Peter in un’illustrazione che ricorda molto quella di The Amazing Spider-Man #300, dove venne raccontata la prima apparizione di Venom.

Un omaggio prezioso ad uno dei supereroi più moralmente discutibili, e per questo anche molto interessante, dell’universo Marvel. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, vi lasciamo alla volta in cui Wolverine uccise un Vendicatore, e alla versione asgardiana di Wolverine.