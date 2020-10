Wolverine: ecco il nuovo progetto di John Ridley, tutto sul nuovo fumetto Marvel

Oltre alla serie reboot di Wolverine, i numerosi fan del personaggio dei fumetti Marvel saranno felici di sapere che presto potranno leggere i numeri della collana curata da John Ridley, scrittore vincitore di un premio Oscar.

Si intitola "Wolverine: Black, White & Blood" e l'autore farà parte del team creativo a partire dal volume numero 3. Ecco come la Marvel descrive l'opera: "Ridley e l'artista superstar Jorge Fornés porteranno Wolverine in Giappone, dove affronterà il suo passato mentre combatte contro Silver Samurai. Marvel Comics è entusiasta di dare il suo benvenuto a John Ridley, e sarà felice di annunciare altri progetti con lui nel prossimo futuro".

Sembra quindi che la collaborazione tra la Marvel e lo sceneggiatore di "12 Anni Schiavo" continuerà, anche se per ora non abbiamo altre notizie a riguardo. Per leggere il terzo volume di Wolverine dovremo aspettare il prossimo gennaio 2021, in calce alla notizia potete trovare una illustrazione di Jorge Fornés, autore conosciuto principalmente per i suoi lavori sulla serie dedicata a Daredevil. In attesa di scoprire altri dettagli su Black, White & Blood, collana che farà il suo debutto a novembre, vi segnaliamo questa versione alternativa del volto di Wolverine disegnata dal celebre artista inglese John Byrne.