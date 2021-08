Wolverine: la prepotenza di Old Man Logan nell'artwork dell'italiano Andrea Guardino

Conclusa da ormai oltre un decennio, la storia evento "Vecchio Logan" torna d'attualità nella magnifica illustrazione dell'artista italiano Andrea Guardino. Ecco l'artwork omaggio di Old Man Logan, versione invecchiata, ma non per questo meno agguerrita e selvaggia, di Wolverine.

Scritta da Mark Millar e disegnata da Steve McNiven, la stessa coppia che ha dato origine a Civil War, Old Man Logan è una serie a fumetti pubblicata da Marvel Comics tra il 2008 e il 2009. In Italia, la storia del Vecchio Logan è arrivata nel 2009 con Panini Comics.

Questa serie evento segue le vicende di un Wolverine ormai invecchiato, il quale si muove in futuro in cui i supercriminali Marvel hanno avuto la meglio. "Cinquant'anni fa tutti i villain della Terra si sono alleati e hanno sconfitto tutti gli eroi, spartendosi così gli Stati Uniti d'America. In questa epoca, l'uomo un tempo noto come Wolverine fa ora il contadino e vive assieme alla sua famiglia. Logan è molto cambiato, è divenuto un pacifista che non accenna ad alcuna reazione. Quando però incontra Occhio di Falco, la sua vita prende una nuova svolta".

Il "Vecchio Logan" è tornato ora in azione nella meravigliosa illustrazione a colori di Andrea Guardino, nostro connazionale che si è cimentato in questo complesso omaggio. L'artwork, pubblicato sui social, è stato accompagnato da una spiegazione dello stesso, che trovate in calce all'articolo.

Classe 1988, Guardino è un illustratore freelance che ha collaborato con vari editori italiani, principalmente nei settori del gioco di ruolo e del fumetto. Attualmente è membro di Mana Project Studio, nonché artista principale di Journey to Ragnarok e Norse Grimoire.

Un'altra fan art di Old Man Logan vede l'attore Keanu Reeves nei panni del vecchio Wolverine. Vi lasciamo infine alla nostra intervista ad Andrea Sorrentino, artista Marvel di Vecchio Logan e Secret Empire.