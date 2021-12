Wolverine ritrova il suo spirito natalizio nel nuovo Infinity Comic di Marvel

Continuano le iniziative di Marvel Comics riguardo l'etichetta Infinity Comics, il nuovo tipo di fumetti pensati per essere letti sullo schermo di uno smartphone o un tablet. Dopo aver lanciato un Infinity Comic dedicato agli Spider Bot, Marvel propone uno special natalizio con protagonista Wolverine ad opera di Ryan North e Nathan Stockman.

Mighty Marvel Holiday Special - Happy Holidays, Mr. Howlett, questo il nome dello special, vedrà Wolverine alla ricerca del suo spirito natalizio. A giudicare dalla preview (che riportiamo in calce), sembra trattarsi di una storia particolarmente leggera, in cui un'entusiasta Jubilee cerca di mostrare al mutante canadese la magia del Natale.



Questo Mighty Marvel Holiday Special va quindi ad unirsi al già ricco catalogo di Infinity Comics disponibili su Marvel Unlimited, il servizio in abbonamento di Marvel Comics che propone una libreria digitale composta da circa 29.000 fumetti. Sebbene il servizio sia disponibile anche in Italia, i fumetti di Marvel Unlimited sono esclusivamente in lingua inglese.



Mighty Marvel Holiday Special - Happy Holidays, Mr. Howlett è già disponibile in esclusiva digitale su Marvel Unlimted. Mentre gli X-Men si godono le festività natalizie, in casa Marvel Comics è in fase di progettazione un grosso rilancio delle testate mutanti: l'annuncio di Destiny of X promette infatti di stravolgere la vita degli X-Men.